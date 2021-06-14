Video Yaşam Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler...
14.06.2021 | 11:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

NATO'da kritik Erdoğan-Macron zirvesi! Masada hangi konular var? 03:46
NATO'da kritik Erdoğan-Macron zirvesi! Masada hangi konular var? 14.06.2021 | 13:11
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi | Video 00:55
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi | Video 14.06.2021 | 12:34
Motosikletteki kadının davranışı pes dedirtti: Kızını dizinin üzerinde seyahat ettirdi | Video 00:54
Motosikletteki kadının davranışı pes dedirtti: Kızını dizinin üzerinde seyahat ettirdi | Video 14.06.2021 | 12:34
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı | Video 01:55
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı | Video 14.06.2021 | 12:20
Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:56
Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.06.2021 | 11:10
Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu | Video 00:30
Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu | Video 14.06.2021 | 11:46
Bursa'da şaşkına çeviren görüntü. Arızalı otomobili kara yolunda ters çekti | Video 00:25
Bursa'da şaşkına çeviren görüntü. Arızalı otomobili kara yolunda ters çekti | Video 14.06.2021 | 11:37
Müge Anlı'da şoke eden itiraflar Boynunda tırnak izleri gördüm' Müge Anlı'dan tepki İnanamıyor... Gerçekten inanamıyorum! 22:13
Müge Anlı'da şoke eden itiraflar "Boynunda tırnak izleri gördüm' Müge Anlı'dan tepki "İnanamıyor... Gerçekten inanamıyorum!" 14.06.2021 | 11:26
Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video 00:18
Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video 14.06.2021 | 11:18
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi | Video 04:22
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi | Video 14.06.2021 | 11:06
Askerlik şubesinde korona paniği | Video 01:52
Askerlik şubesinde korona paniği | Video 14.06.2021 | 11:06
Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video 01:09
Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video 14.06.2021 | 11:07
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu, belgeselleri aratmadı | Video 07:16
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu, belgeselleri aratmadı | Video 14.06.2021 | 10:14
Çekmeköy’de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu | Video 00:22
Çekmeköy’de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu | Video 14.06.2021 | 10:29
Kadıköy’de seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kavga kamerada | Video 01:23
Kadıköy’de seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kavga kamerada | Video 14.06.2021 | 10:29
Sadaka kutusunu bile çalan hırsızlar yakalandı | Video 01:08
Sadaka kutusunu bile çalan hırsızlar yakalandı | Video 14.06.2021 | 10:34
Müge Anlı 14 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! 'Müge Anlı beni bulamaz' diye meydan okumuştu... Sıcak gelişme 06:20
Müge Anlı 14 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! 'Müge Anlı beni bulamaz' diye meydan okumuştu... Sıcak gelişme 14.06.2021 | 10:17
Besicilerin yayla mesaisi devam ediyor | Video 01:42
Besicilerin yayla mesaisi devam ediyor | Video 14.06.2021 | 09:32
Antalya'da korkutan görüntü! Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan asit bulutu kamerada 06:04
Antalya'da korkutan görüntü! Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan asit bulutu kamerada 14.06.2021 | 08:57
Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı 01:41
Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı 14.06.2021 | 09:09

Antalya'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, patlamayla birlikte yangın çıktı. Olayda evin mutfak penceresinin bulunduğu duvarın büyük bölümü hasar görürken, evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah 07.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 875 Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında, Fatma Daşlık'a ait dairede meydana geldi. Evin mutfağında henüz nedeni bilinmeyen patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sonrası evin mutfak penceresinin bulunduğu duvarın büyük bölümü hasar gördü. Diğer dairelerde oturanlar patlama sesi üzerine evlerinden çıkarken, 112 Acil Servis'i arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.


İtfaiye ekiplerine bilgi veren ev sahibi Fatma Daşlık'ın oğlu Kemal Daşlık, "Akşam hep birlikte buradaydık. Temizlik yaptık. Bir süre oturduktan sonra ayrılıp, benim eve gittik. Sabah patlama olduğunu duyunca geldik. Tek tesellimiz evde kimsenin olmaması" dedi. Patlamanın yaşandığı evin hemen karşısında oturan Filiz Baleman ise olay sırasında uyuduğunu belirterek, "Bir patlama sesi geldi. Sanki deprem oldu ve bütün evler yıkıldı. Büyük korku yaşadım. Çocuklarım 'Anne, anne' diye bağırıyordu. Koşarak evden çıktık. Evde kimsenin olmadığını öğrenince hemen itfaiyeyi aradık. Bu sırada apartmanda bulunanlar da evlerinden çıkıyordu" dedi.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA