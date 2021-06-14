Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Antalya'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, patlamayla birlikte yangın çıktı. Olayda evin mutfak penceresinin bulunduğu duvarın büyük bölümü hasar görürken, evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Olay, sabah 07.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 875 Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında, Fatma Daşlık'a ait dairede meydana geldi. Evin mutfağında henüz nedeni bilinmeyen patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sonrası evin mutfak penceresinin bulunduğu duvarın büyük bölümü hasar gördü. Diğer dairelerde oturanlar patlama sesi üzerine evlerinden çıkarken, 112 Acil Servis'i arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.



İtfaiye ekiplerine bilgi veren ev sahibi Fatma Daşlık'ın oğlu Kemal Daşlık, "Akşam hep birlikte buradaydık. Temizlik yaptık. Bir süre oturduktan sonra ayrılıp, benim eve gittik. Sabah patlama olduğunu duyunca geldik. Tek tesellimiz evde kimsenin olmaması" dedi. Patlamanın yaşandığı evin hemen karşısında oturan Filiz Baleman ise olay sırasında uyuduğunu belirterek, "Bir patlama sesi geldi. Sanki deprem oldu ve bütün evler yıkıldı. Büyük korku yaşadım. Çocuklarım 'Anne, anne' diye bağırıyordu. Koşarak evden çıktık. Evde kimsenin olmadığını öğrenince hemen itfaiyeyi aradık. Bu sırada apartmanda bulunanlar da evlerinden çıkıyordu" dedi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.