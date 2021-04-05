Antalya'da pencereden evin içini gözetleyen gençlerle mahalleli arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
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Antalya'da 2 gencin Fırat ve Arzu A. çiftinin evine penceresinden içeriyi gözetlediği iddiasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.