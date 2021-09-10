Antalya’da piyasa değeri 1 milyon 610 bin TL olan 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi | Video
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Antalya’da bir depoda piyasaya sürülmek üzere kaçak ilaç bulunduğu ihbarını alan Jandarma ekipleri, bahse konu depoya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 610 bin TL olan 7 bin 482 adet ilaç ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak ilaç bulunduğu ve buradan piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler tarafından söz konusu depoda KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile eş zamanlı olarak yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 610 bin TL olan 7 bin 482 adet çeşitli markalarda kaçak ilaç ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan M.B VE N.E., isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.