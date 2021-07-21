Antalya'da safari cipi kaza yaptı. 1 ölü, 11 yaralı | Video
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Akçatı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen safari cipi seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Akçatı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen safari cipi seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile ALKÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.