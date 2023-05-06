Antalya’da sağanak hayatı felç etti, araçlar yollarda mahsur kaldı | Video 06.05.2023 | 12:31 Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak, yolları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, bazıları da mahsur kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli sağanak uyarılarının ardından turizm kenti Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur dolayısıyla Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde yollar adeta göle döndü. Biriken sularda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı.Kent merkezinde yağışın gün boyunca sürmesi bekleniyor.