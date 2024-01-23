Video Yaşam Antalya'da sahillere vuran cesetlerden birinin 18 yaşındaki Merve olduğu belirlendi | Video
Antalya'da sahillere vuran cesetlerden birinin 18 yaşındaki Merve olduğu belirlendi | Video

Antalya'da sahillere vuran cesetlerden birinin 18 yaşındaki Merve olduğu belirlendi | Video

23.01.2024 | 08:43

Antalya'da son 6 günde sahile vuran 8 cansız bedenden 1’inin 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas’a ait olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan gelen haberle adeta yıkılan baba Osman Elmas, “Acımla baş başayım. Rabbime şükürler olsun bir Mervem’in mezarını çok görmedi bize” dedi.

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Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 18 gündür haber alınamıyordu. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürmüştü. Geçtiğimiz gün ise Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin Antalya'da 18 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Kızını arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde yakından takip eden baba Osman Elmas, bu kez bulunan cesedin kızına benzerliği nedeniyle DNA testi vermek için İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Anneden ise DNA örneği İstanbul'da alındı.

"ACIMLA BAŞ BAŞAYIM"
İstanbul'a dönmeyip sonucu Antalya'da bekleyen Osman Elmas, bugün Antalya Adli Tıp Kurumundan gelen haberle adeta yıkıldı. DNA örneğinin kızına ait olduğunu öğrenen acılı baba, "Acımla baş başayım. Rabbime şükürler olsun bir Mervem'in mezarını çok görmedi bize. Allah bize sabır versin. Devletime ve Türk halkına da çok teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan İstanbul'da defnedileceği öğrenilen Merve'nin cenazesini baba Osman Elmas'ın yarın teslim alacağı öğrenildi.

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