Video Yaşam Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında | Video

Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında | Video

Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında | Video
30.07.2021 | 15:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında yangın 02:25
İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında yangın 30.07.2021 | 15:57
Antalya Manavgat'ta orman yangını içinden otomobille böyle geçtiler! Orman yangını dehşetinden kurtuluş anı kamerada... 01:31
Antalya Manavgat'ta orman yangını içinden otomobille böyle geçtiler! Orman yangını dehşetinden kurtuluş anı kamerada... 30.07.2021 | 15:56
Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında | Video 04:00
Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında | Video 30.07.2021 | 15:38
Şevval Şahin'in sevgilisini denize atan Yiğit Marcus Aral'ın 34 yıla kadar hapsi istendi | Video 00:23
Şevval Şahin'in sevgilisini denize atan Yiğit Marcus Aral'ın 34 yıla kadar hapsi istendi | Video 30.07.2021 | 15:38
Mekanda kavga çıktı, çalışanlar müşterileri denize attı | Video 00:26
Mekanda kavga çıktı, çalışanlar müşterileri denize attı | Video 30.07.2021 | 15:39
Boğulmalar nasıl önlenir? Uzman Profesör'den hayatta kalma yöntemleri! İşte boğulmaların sebepleri... 05:44
Boğulmalar nasıl önlenir? Uzman Profesör'den hayatta kalma yöntemleri! İşte boğulmaların sebepleri... 30.07.2021 | 10:23
Kayseri'de para vermeyen annesini rehin alan evlat kamerada! 01:38
Kayseri'de para vermeyen annesini rehin alan evlat kamerada! 30.07.2021 | 15:04
Her yeri yakan orman yangını Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabrini ve Türk Bayrağını yakmadı! 00:24
Her yeri yakan orman yangını Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabrini ve Türk Bayrağını yakmadı! 30.07.2021 | 14:30
Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında | Video 05:45
Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında | Video 30.07.2021 | 14:17
Gaziosmanpaşa’dan Manavgat’a nefes. 10 bin fidan Manavgat için yola çıktı | Video 05:52
Gaziosmanpaşa’dan Manavgat’a nefes. 10 bin fidan Manavgat için yola çıktı | Video 30.07.2021 | 14:17
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı | Video 02:12
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı | Video 30.07.2021 | 13:14
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video 02:37
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video 30.07.2021 | 12:54
Yangında hayatını kaybetmişti, son paylaşımı yürekleri burktu Yangın üstümüze üstümüze geliyor | Video 02:45
Yangında hayatını kaybetmişti, son paylaşımı yürekleri burktu "Yangın üstümüze üstümüze geliyor" | Video 30.07.2021 | 12:54
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler... 05:24
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler... 30.07.2021 | 12:32
Aslışah Alkoçlar'dan yürekleri yakan orman yangını paylaşımı! Gökyüzüden böyle kül yağdı... 00:29
Aslışah Alkoçlar'dan yürekleri yakan orman yangını paylaşımı! Gökyüzüden böyle kül yağdı... 30.07.2021 | 11:55
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de kadının çığlıklarına yetişen esnaf tekme tokat böyle dövdü! 01:53
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de kadının çığlıklarına yetişen esnaf tekme tokat böyle dövdü! 30.07.2021 | 11:27
Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı | Video 03:59
Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı | Video 30.07.2021 | 11:35
İstanbul Kartal'da 11'inci katta patlama sonrası yangın paniği! 03:16
İstanbul Kartal'da 11'inci katta patlama sonrası yangın paniği! 30.07.2021 | 11:27
İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular arasındaki maske tartışması kamerada 00:26
İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular arasındaki maske tartışması kamerada 30.07.2021 | 11:27
Babasını vurmak isterken başkasını vurdu | Video 04:09
Babasını vurmak isterken başkasını vurdu | Video 30.07.2021 | 11:06

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce Yeniköy’de başlayan ve şu ana kadar 42 mahallede etkili olan yangın, Salur ve Yaylaalan mahallelerinde de devam ediyor. Yangını izlemek için araçlarıyla bölgeye gelen birçok vatandaş ise ekiplere zor anlar yaşatıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Yaylaalan Mahallesi'nde dün geceden beri devam ederken, sabah saatlerinde yeni bir yangın haberi de Salur Mahallesi'nden geldi. Salur Mahallesi'nde geniş bir alanda etkili olan yangın, mahallenin çevresinin alevlerle kaplanmasına neden oldu. Birçok yerde aynı anda yangın olması nedeniyle yangına az sayıda ekip müdahalede bulunurken, yangını izlemek için gelen birçok vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı. Birçok kişi cep telefonlarıyla kayıt yapıp sosyal medyadan paylaşmak için araçlarıyla yangın bölgesine kadar geldi.

Öte yandan, Salur Mahallesinde Salur Mezarlığı karşısı, Orman İşletme Müdürlüğü Salur istasyonunun da bulunduğu bölgede etkili olan yangın tesisinde alevlere teslim olmasına neden oldu. Yangına müdahalede bulunan ekipler bir taraftan yangını söndürmek için çaba harcarken, bir taraftan da sırf yangını izlemek, cep telefonlarıyla canlı yayın yapmak amacıyla gelen meraklıları yanan bölgeden uzaklaştırmak için çaba harcadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA