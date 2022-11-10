Video Yaşam Antalya'da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video
Antalya'da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video

Antalya'da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video

10.11.2022 | 12:51

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Antalya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulurken, o anlara trafikte yakalanan 6 araç sürücüsü zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde turizm kenti Antalya'da saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Zamana trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar da yollarda araçlarından inerek saygı duruşunda bulunuldu. Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde ise önündeki araçlar sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü yavaşladı. Bu sırada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza anları ise bir vatandaşın balkondan çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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