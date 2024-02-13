Video Yaşam Antalya'da sel! Kepez'de itfaiye aracı sulara gömüldü | Video
Antalya'da sel! Kepez'de itfaiye aracı sulara gömüldü | Video

Antalya'da sel! Kepez'de itfaiye aracı sulara gömüldü | Video

13.02.2024 | 10:02

Antalya'da gece saatlerinden etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu. Kepez'de itfaiye aracı sel sularına gömüldü.

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