Antalya’da silah tehditli şantaj çetesine operasyon: 4 tutuklama | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişiye silah tehdidi ve şantajla suretiyle 600 bin TL değerinde zorla senet imzalattıkları, darp ederek hakaret ve tehditte bulundukları belirlenen şantaj çetesi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet 600 bin TL değerinde senet, 5 adet boş senet, dizüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 2 adet bıçak, 1 adet silah dürbünü ve 300 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli Manavgat Adliyesine çıkarılırken, şüphelilerden Seda Subaşı isimli kadın her şeyi itiraf etti. Seda Subaşı, 'Umay' kod adlı Selvihan Bacıoğlu'nun çetenin lideri olduğunu, kendisinin para karşılığında B.B. isimli şahıs ile telefonla görüştüğünü ve yemeğe çıktığını bunun dışında olayla ilgisinin olmadığını, her şeyi diğer çete üyelerinin gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Şantaj ve 6136 SKM suçlarından mahkemece tutuklanan 4 şüpheli Ilıca Cezaevine teslim edildi.
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