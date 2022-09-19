Antalya'da sinir krizi geçiren kadın balkonu yaktı, eşyaları sokağa fırlattı | Video
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ANTALYA'da sinir krizi geçiren A.D. adlı kadın, evinin camlarını kırıp eşyalarını sokağa atarak, balkonu ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, A.D. ise eve giren polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.
O sırada caddeden geçen Bayram İltir da Balkona bir kadın çıktı. Cinnet getirdi, bağırdı çağırdı. İnsanların üzerine eşyalar attı. Dumanı gördüm. İtfaiye müdahale etti. Balkon camlarını kırdı. Elinde bıçak vardı. İnsanlar kaçıştı" diye konuştu. Mahalleli Uğur Hazır ise Balkondan bağırıp çağıran bir kadın vardı. Eline ne geçirdiyse aşağıya attı. Balkona yanıcı bir madde döküp yaktı. Balkon yanarken bağırıp çağırmaya devam etti? diye konuştu.