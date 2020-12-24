Video Yaşam Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video

Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video

Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video
24.12.2020 | 09:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Müge Anlı'yı çileden çıkartan sapıklık... Senin Allah senin cezanı versin... Azıp kuduruyorlar... | Video 05:44
Son dakika! Müge Anlı'yı çileden çıkartan sapıklık... "Senin Allah senin cezanı versin... Azıp kuduruyorlar..." | Video 24.12.2020 | 10:49
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Aralık 2020 Perşembe atv izle! Müge Anlı'yı çileden çıkartan olay Senin Allah senin cezanı versin | Video 05:44
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Aralık 2020 Perşembe atv izle! Müge Anlı'yı çileden çıkartan olay "Senin Allah senin cezanı versin" | Video 24.12.2020 | 10:33
Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı | Video 01:13
Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı | Video 24.12.2020 | 10:28
Trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası kamerada | Video 00:20
Trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası kamerada | Video 24.12.2020 | 10:28
Başkent Ankara güne kar ile uyandı | Video 02:23
Başkent Ankara güne kar ile uyandı | Video 24.12.2020 | 10:09
Kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 01:19
Kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 24.12.2020 | 09:56
Bahçelievler'de 30 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada | Video 01:22
Bahçelievler'de 30 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada | Video 24.12.2020 | 10:14
Bursa'da kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı | Video 01:13
Bursa'da kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı | Video 24.12.2020 | 09:47
Son dakika! Ankara'da yürekleri yakan olay... 3 aylık bebek annesinden süt emerken boğularak öldü | Video 01:28
Son dakika! Ankara'da yürekleri yakan olay... 3 aylık bebek annesinden süt emerken boğularak öldü | Video 24.12.2020 | 09:33
Bursa'da kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 01:19
Bursa'da kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 24.12.2020 | 09:33
Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video 01:00
Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video 24.12.2020 | 09:13
Önce hack, sonra santajla 30 milyon dolandırmışlar! O çete çökertildi: 13 tutuklama | Video 02:09
Önce hack, sonra santajla 30 milyon dolandırmışlar! O çete çökertildi: 13 tutuklama | Video 24.12.2020 | 09:13
Kayseri'de kendini asan şahsı polis ipi keserek kurtardı | Video 01:53
Kayseri'de kendini asan şahsı polis ipi keserek kurtardı | Video 24.12.2020 | 09:01
Mersin'de trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası kamerada | Video 00:20
Mersin'de trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası kamerada | Video 24.12.2020 | 09:01
Manisa'da bir grup genç okula saldırdı... O anlar kamerada | Video 01:23
Manisa'da bir grup genç okula saldırdı... O anlar kamerada | Video 24.12.2020 | 08:55
Adana’da torbacılara şafak operasyonu | Video 01:39
Adana’da torbacılara şafak operasyonu | Video 24.12.2020 | 08:37
Bakan Soylu, Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti | Video 00:47
Bakan Soylu, Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti | Video 24.12.2020 | 08:34
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:58
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.12.2020 | 08:44
İzmir'de kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 ağır yaralı | Video 01:14
İzmir'de kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 ağır yaralı | Video 24.12.2020 | 08:34
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:58
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.12.2020 | 08:34

Antalya’da kalabalık bir grubun korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesine polisten ceza yağdı. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, tespit ettikleri 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların ağzını adeta açık bırakan görüntü, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında bugün çekildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı. Dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden gruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi.


Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar o anları 'mesafe sıfır' diyerek sosyal medyada paylaştı.


Erken yılbaşı partisi pahalıya patladı
Kendilerini çeken droneye el sallayarak oynamaya devam eden grubun, yılbaşını erken kutlamak için böyle bir eğlence düzenledikleri ileri sürüldü. Görüntüler sonrası Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Adresi tespit eden ekipler, eğlenceye katılan 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA