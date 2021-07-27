Antalya'da sokaklara inen yaban domuzu kamerada!
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Antalya'nın Kaş ilçesinde yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, 9 günlük tatil sonrası sakinleşen şehir merkezine indi. Yaban domuzunu kamyonet kasasındaki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları, karınlarını doyurabilmek ilçe merkezlerine iniyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 6 kat artan Kaş ilçesinde yaşam normale dönüp sokaklar sakinleşince, aç kalan bir yaban domuzu ilçeye inip sokaklarda yiyecek aradı. Kamyonet kasasındaki bir vatandaş, yaban hayvanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra , "Kaş 14"ncü sokak" deyip görünütleri sosyal medyada da paylaştı.