Antalya'da sokaklara inen yaban domuzu kamerada!

Antalya'nın Kaş ilçesinde yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, 9 günlük tatil sonrası sakinleşen şehir merkezine indi. Yaban domuzunu kamyonet kasasındaki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yiyecek bulamayan yaban hayvanları, karınlarını doyurabilmek ilçe merkezlerine iniyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 6 kat artan Kaş ilçesinde yaşam normale dönüp sokaklar sakinleşince, aç kalan bir yaban domuzu ilçeye inip sokaklarda yiyecek aradı. Kamyonet kasasındaki bir vatandaş, yaban hayvanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra , "Kaş 14"ncü sokak" deyip görünütleri sosyal medyada da paylaştı.