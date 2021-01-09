Video Yaşam Antalya'da sopayla köpeklerini döven kadın hakkında işlem yapıldı | Video

Antalya'da sopayla köpeklerini döven kadın hakkında işlem yapıldı | Video

Antalya'da sopayla köpeklerini döven kadın hakkında işlem yapıldı | Video
09.01.2021 | 08:58

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Antalya’da biri tasmalı iki köpeğini eline aldığı sopayla döven kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Köpeklerini kediye saldırdığı için dövdüğünü savunan kadına mala zarar verme suçundan adli işlem yapıldı.

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Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzebağ Mahallesi meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın önce birlikte yürüdüğü biri tasmalı iki köpeğini defalarca sopayla vurarak dövdü. Kadının köpeklere sopayla eziyet ettiği anlar bir apartman dairesinden çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde kadın, tasmalı olan köpeğini sürükleyerek uzaklaştırıp diğer köpeğe doğru gitti. Tasmasız olan köpeğine elindeki sopayla vuran kadın, ardından diğer köpeğe yönelip ona da vurmaya başladı.


Çevrede yaşayan vatandaşlar görüntülerdeki kadının her gün köpeklere şiddet uyguladığını ileri sürerek "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı şiddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz yardım edin" dedi.


'Mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı
Görüntüler yayınlanmasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Adres bilgisine ulaşan ekipler, kadının T. S. (51) olduğunu tespit etti. T. S. polise verdiği ifadesinde hayvansever olduğunu ve olay günü gezdirmeye çıkardığı köpeklerinin kedilere saldırdığını söyledi. T. S., köpeklerinin kedilere saldırmaya devam etmesini engellemek için böyle bir davranışta bulunduğunu savundu.


İfade için polis merkezine götürülen T. S. hakkında Mala zarar verme suçundan adli işlem başlatıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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