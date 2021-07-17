Video Yaşam Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video

Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video

Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video
17.07.2021 | 17:22

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Antalya'da Kurban Bayramı'na günler kala tatilin başlamasıyla birlikte sahiller de dolmaya başladı. 500'e yakın otel ve 680 bin yataklı Antalya'da tesisler yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşırken, yer bulup kente gelmeye başlayan tatilcilerin uğrak yeri dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

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