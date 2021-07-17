Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video
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Antalya'da Kurban Bayramı'na günler kala tatilin başlamasıyla birlikte sahiller de dolmaya başladı. 500'e yakın otel ve 680 bin yataklı Antalya'da tesisler yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşırken, yer bulup kente gelmeye başlayan tatilcilerin uğrak yeri dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.