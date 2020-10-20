Antalya’da teknelerle kıyasıya yarışan yunus balıkları kamerada | Video
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Antalya körfezi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunus balıkları eşlik etti.
Antalya körfezi açıklarında tatilcilerin tekneyle çıktığı tur esnasında 2 tane yunus balığı tekneye eşlik etmeye başladı.Yunus balıklarının tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu.Yunus balıklarını cep telefonu kamerasına kayda alan vatandaş ise "Arkadaşlar yunus balıkları şuanda bizimle beraber yarışıyor, bak bak 3-4 taneler şuanda da"dedi.Görüntülerde ise 2 tane yunus balığı tekneyle aynı hızda ilerlemesi ve yunus balıkların tekneyle bir süre eşlik etmesi ardından su içerisinde dans ederek uzaklaşması yer aldı.
Teknedeki tatilcilerin ise ilgi odağı oldu.