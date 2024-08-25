Antalya’da teknenin batama anı kamerada... 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı!
Antalya'da 4 kişilik ailenin bulunduğu tekne alabora olup battı. Aile denize atlayarak kurtulurken, telefon ve eşyaları suya gömüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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