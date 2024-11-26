Antalya'da tipide kaybolan yaşlı kadın 2 kuzusu ve tavuğuna sarılmış halde bulundu 26.11.2024 | 08:15 Antalya'da yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı sebebiyle eşiyle birlikte yollarını kaybedip kaybolan 70 yaşındaki Naciye nine, 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde ağacın altında bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından aşağı indirilen yaşlı kadın ve eşi, sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaz ayların Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi'nden Akseki ve Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'na çıkan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın, yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı nedeni ile hayvanları ile birlikte kayboldular. Yaşlı çiftin saat 11.00 sıralarında Hocalı Yaylası'ndan dönüşe geçtikleri ve Yarpuz Yaylası yakınlarında ise hayvanlarını kar ve tipi nedeni ile kaybettiler. Hayvanlarını aramaya başlayan yaşlı çift, kar ve tipi sebebiyle yolu bulamayınca kayboldu. Yakınları, yaşlı çifte ulaşamayınca durumu acil durum merkezine bildirdi.