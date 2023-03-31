Video Yaşam Antalya'da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video
Antalya'da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video

Antalya'da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video

31.03.2023 | 11:35

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Kaza, Aşağı Hisar mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cansu Bayındır'ın kullandığı otomobil ile Birgül Erkan'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Birgül Erkan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Birgül Erkan ve Cansu Bayındır ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hande Erkan yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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