Antalya'da trafikte kadınlardan tepki çeken skandal hareketler | Video

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Antalya'da otoyolda hızla akan trafikteki aracın camlarına çıkarak hem kendi hayatlarını hem trafik güvenliğini tehlikeye atan kadınlar böyle görüntülendi.
Antalya Batı çevre yolu üzerinde seyir halindeki bir başka araçtaki yolcu tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyaya düştü, büyük tepki gördü. Çevre yolunda hızla seyreden otomobilin arka camlarının her iki tarafından da bellerine kadar dışarı sarkan , uzun süre bu şekilde yolculuk eden iki kadının görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kadınlardan birinin elindeki içecek kutusunu yola attığı anların da kayda girdiği görüntülerin ardından polis harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobilin sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.