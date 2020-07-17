Video Yaşam Antalya'da trafikte kadınlardan tepki çeken skandal hareketler | Video

Antalya'da trafikte kadınlardan tepki çeken skandal hareketler | Video

Antalya'da trafikte kadınlardan tepki çeken skandal hareketler | Video
17.07.2020 | 15:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da trafikte kadınlardan tepki çeken skandal hareketler | Video 00:29
Antalya'da trafikte kadınlardan tepki çeken skandal hareketler | Video 17.07.2020 | 15:42
Müge Anlı'ya karısıyla cinsel ilişkiye giren Süleyman Akbaba'yı satırla 8 parçaya ayıran kocadan kan donduran itiraflar | Video 05:35
Müge Anlı'ya karısıyla cinsel ilişkiye giren Süleyman Akbaba'yı satırla 8 parçaya ayıran kocadan kan donduran itiraflar | Video 17.07.2020 | 14:46
Son Dakika: Ayasofya Camii'ndeki o yazılar da söküldü | Video 03:19
Son Dakika: Ayasofya Camii'ndeki o yazılar da söküldü | Video 17.07.2020 | 14:25
Karadeniz’de oluşan hortum Kocaali’den görüntülendi | Video 00:58
Karadeniz’de oluşan hortum Kocaali’den görüntülendi | Video 17.07.2020 | 12:47
Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kaldığı dehşet anları kamerada | Video 00:28
Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kaldığı dehşet anları kamerada | Video 17.07.2020 | 12:27
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki corona virüsü vakası 61'e yükseldi | Video 00:41
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki corona virüsü vakası 61'e yükseldi | Video 17.07.2020 | 12:16
Adana'da Pitbull dehşeti! Yine çocuklara saldırdı | Video 05:12
Adana'da Pitbull dehşeti! Yine çocuklara saldırdı | Video 17.07.2020 | 11:00
Akıllı telefonlarımız biz nasıl dinleyip izliyor? İşte cebimizdeki tehlike... | Video 05:38
Akıllı telefonlarımız biz nasıl dinleyip izliyor? İşte cebimizdeki tehlike... | Video 17.07.2020 | 10:59
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Karısıyla ilişkiye giren adamı 8 parçaya ayırıp... | Video 05:21
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Karısıyla ilişkiye giren adamı 8 parçaya ayırıp... | Video 17.07.2020 | 11:13
İstanbul'da minibüste 'İnsanlık ölmüş' olay kamerada | Video 01:14
İstanbul'da minibüste 'İnsanlık ölmüş' olay kamerada | Video 17.07.2020 | 10:43
Balıkesir'de vatandaşlardan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ebabil kuşlarına operasyon | Video 02:29
Balıkesir'de vatandaşlardan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ebabil kuşlarına operasyon | Video 17.07.2020 | 10:04
Tekirdağ'da kuyruklı yıldız böyle görüntülendi | Video 00:45
Tekirdağ'da kuyruklı yıldız böyle görüntülendi | Video 16.07.2020 | 19:56
Otomobile giren yılan kazaya neden oldu | Video 01:03
Otomobile giren yılan kazaya neden oldu | Video 16.07.2020 | 19:20
Antalya’da alev alan otomobilde arka arkaya patlamalar oldu | Video 00:56
Antalya’da alev alan otomobilde arka arkaya patlamalar oldu | Video 16.07.2020 | 19:20
Muğla Bodrum'da köpeğin ağzındaki insan kafatası polisi alarma geçirdi | Video 03:17
Muğla Bodrum'da köpeğin ağzındaki insan kafatası polisi alarma geçirdi | Video 16.07.2020 | 17:58
Antalya'da eşi gözaltına alınınca çılgına dönen kadın, polislere zor anlar yaşattı | Video 02:10
Antalya'da eşi gözaltına alınınca çılgına dönen kadın, polislere zor anlar yaşattı | Video 16.07.2020 | 17:14
2020 LGS Türkiye birincisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii mesajı | Video 02:10
2020 LGS Türkiye birincisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii mesajı | Video 16.07.2020 | 16:46
Rize'deki sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor | Video 03:07
Rize'deki sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor | Video 16.07.2020 | 13:44
Son Dakika: 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 3 sabıkalıdan pişkin savunma | Video 00:31
Son Dakika: 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 3 sabıkalıdan pişkin savunma | Video 16.07.2020 | 13:00
Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan kadından şok savunma Kötü yola... | Video 00:43
Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan kadından şok savunma "Kötü yola..." | Video 16.07.2020 | 12:53

Antalya'da otoyolda hızla akan trafikteki aracın camlarına çıkarak hem kendi hayatlarını hem trafik güvenliğini tehlikeye atan kadınlar böyle görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya Batı çevre yolu üzerinde seyir halindeki bir başka araçtaki yolcu tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyaya düştü, büyük tepki gördü. Çevre yolunda hızla seyreden otomobilin arka camlarının her iki tarafından da bellerine kadar dışarı sarkan , uzun süre bu şekilde yolculuk eden iki kadının görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kadınlardan birinin elindeki içecek kutusunu yola attığı anların da kayda girdiği görüntülerin ardından polis harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobilin sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA