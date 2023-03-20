Antalya’da trafikte yumruk ve tekmeler havada uçuştu | Video 20.03.2023 | 13:30 Antalya’da trafikte iki taraf arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavgada 1 kişiye çocuk ve kadınların gözü önünde 4-5 kişilik grup saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde iki taraf arasında trafikte nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişiyi çocuk ve kadınların gözü önünde 3-4 şahsın darp ettiği görüldü. Çevredekiler ayırmaya çalıştığı kavgada, bir kişi karşı tarafı arkasından sarılıp tuttu, diğeri gelip yumruk attığı görüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin sonunda ise 3-4 kişilik gurup yaya ve araçla olay yerinden ayrıldığı görüldü.