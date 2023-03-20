Antalya’da trafikte yumruk ve tekmeler havada uçuştu | Video
Antalya’da trafikte iki taraf arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavgada 1 kişiye çocuk ve kadınların gözü önünde 4-5 kişilik grup saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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