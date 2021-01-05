Video Yaşam Antalya'da tüp çalan hırsızdan şaşırtan 'İnternet' sorusu | Video

Antalya'da tüp çalan hırsızdan şaşırtan 'İnternet' sorusu | Video

Antalya'da tüp çalan hırsızdan şaşırtan 'İnternet' sorusu | Video
05.01.2021 | 13:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da tüp çalan hırsızdan şaşırtan 'İnternet' sorusu | Video 01:30
Antalya'da tüp çalan hırsızdan şaşırtan 'İnternet' sorusu | Video 05.01.2021 | 13:35
Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonunda hareketli anlar | Video 05:34
Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonunda hareketli anlar | Video 05.01.2021 | 12:32
Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor | Video 08:33
Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor | Video 05.01.2021 | 12:26
Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar | Video 00:37
Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar | Video 05.01.2021 | 12:30
Küçükçekmece'nin kazalarıyla ünlü kavşağı... Onlarca kaza oldu, internetten milyonlar izledi | Video 01:45
Küçükçekmece'nin kazalarıyla ünlü kavşağı... Onlarca kaza oldu, internetten milyonlar izledi | Video 05.01.2021 | 12:30
Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için okey oynamaya devam ettiler | Video 00:10
Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için okey oynamaya devam ettiler | Video 05.01.2021 | 12:30
Iğdır'da evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu | Video 05:44
Iğdır'da evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu | Video 05.01.2021 | 11:23
Bursa'da ceza yazılan sürücüden polislere şok sözler Burada gözünüzün önünde drift atacağım | Video 08:00
Bursa'da ceza yazılan sürücüden polislere şok sözler "Burada gözünüzün önünde drift atacağım" | Video 05.01.2021 | 11:47
Para sayma makinelerinin de tespit edemediği sahte paralara dikkat | Video 08:33
Para sayma makinelerinin de tespit edemediği sahte paralara dikkat | Video 05.01.2021 | 11:46
Hatay'da 24 ayar saf altından künefe yapıldı | Video 05:09
Hatay'da 24 ayar saf altından künefe yapıldı | Video 05.01.2021 | 11:17
Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan koronavirüs aşısı açıklaması | Video 03:31
Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan koronavirüs aşısı açıklaması | Video 05.01.2021 | 10:52
“Esra Erol’da” programı ihbar kabul edildi! Mina Askerova gözaltına alındı | Video 14:47
“Esra Erol’da” programı ihbar kabul edildi! Mina Askerova gözaltına alındı | Video 05.01.2021 | 11:15
Soyduğu patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı | Video 05:24
Soyduğu patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı | Video 05.01.2021 | 10:47
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den flaş antikor açıklaması Kimse güvende değil | Video 04:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den flaş antikor açıklaması "Kimse güvende değil" | Video 05.01.2021 | 10:38
Safranbolu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Marşı klibi | Video 02:47
Safranbolu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Marşı klibi | Video 05.01.2021 | 10:45
Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Ocak 2021 Salı atv izle! Çocuğunu doğuruken felç kalan Elif Öğretmen'den mutlu haber | Video 11:40
Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Ocak 2021 Salı atv izle! Çocuğunu doğuruken felç kalan Elif Öğretmen'den mutlu haber | Video 05.01.2021 | 10:32
İstanbul Sultangazi'de yürekleri yakan görüntü! Anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılmadı | Video 04:27
İstanbul Sultangazi'de yürekleri yakan görüntü! Anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılmadı | Video 05.01.2021 | 10:29
Taksici, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti | Video 02:56
Taksici, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti | Video 05.01.2021 | 10:10
Kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilikten sürpriz | Video 02:29
Kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilikten sürpriz | Video 05.01.2021 | 10:17
Mehmetçikten bayrak hassasiyeti | Video 01:14
Mehmetçikten bayrak hassasiyeti | Video 05.01.2021 | 10:03

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir evden tüp çaldıkları gerekçesiyle yakalanan şüphelilere yasağı ihlalde 6 bin 300 TL para cezası uygulanıp tutuklandı. Şüphelilerden biri adliye girişinde görüntü alan basın mensubuna “Abi bu internette felan yayınlanmaz değil mi?” diye sordu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak Cumartesi günü Salkımevler kümeevleri mevkiinde bir dairede meydana gelen hırsızlık olayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Evden 3 adet tüp çaldığı belirlenen iki şüpheli Asayiş ekiplerinin çalışması sonucunda aynı gün akşam üzeri yakalandı. B.T ve H.G isimli şüphelilerin çaldıkları tüpleri bir tüpçüye sattıklarını itiraf etmelerinin ardından tüpleri alan tüpçü hakkında suç eşyasını satın almak suçundan işlem yapılırken, tüpler sahibine teslim edildi.


Hırsızlık olayını sokağa çıkma yasağında gerçekleştirmelerinden dolayı 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.


Adliyeye ayrı ayrı çıkarılan şüphelilerden bir tanesi, polislerin arasında adliyeye çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Abi bu internette felan yayınlanmaz değil mi?" diye sordu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA