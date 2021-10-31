Antalya'da tur midibüsü takla attı, 8 turist yaralandı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur midibüsü takla attı. Araçta bulunan 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı.
Kaza, Serik ilçesi sanayi kavşağında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Ufuk Aktaş'ın kullandığı tur midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjü atlayarak karşı yola geçti. Bu sırada takla atıp sürüklenen midibüs, yol ortasında durdu. Havalimanına turist transferi yapan tur midibüsünde bulunan 15 Rus turistten 2'si çocuk 8'i yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Serik'te bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Midibüste bulunan yolcular ise sürücünün uyuduğunu iddia etti.