Antalya’da U dönüşü yapan araç kazaya yol açtı: 2 yaralı | Video
Antalya’da 'U' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle 07 ASP 712 plakalı araç savrularak karşı şeride geçti ve Manavgat istikametinden Alanya yönüne gitmekte olan Yunus Emre Erdoğan'ın kullandığı 07 AEU 117 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. 15 ER 669 plakalı aracın sürücüsü Uçman Ekinci ve 07 AEU 117 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rukiye Erdoğan yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
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