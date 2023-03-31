Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 bin 280 adet uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Antalya’da uyuşturucuya “0” tolerans prensibiyle çalışmalarını yürüten Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Elde edilen bilgiler sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri durdurdukları araçta, 4 bin 280 adet uyuşturucu (Ekstacy) hap ve 48 bin kullanımlık A4 Sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi.
Şüpheli şahsın kullandığı araç Kepez ilçesinde durdurularak yapılan aramada; 4 bin 280 adet uyuşturucu (Ekstacy) hap ve 48 bin kullanımlık A4 Sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.
Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamanın sonunda vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.
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