Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 bin 280 adet uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 16:15 Antalya’da uyuşturucuya “0” tolerans prensibiyle çalışmalarını yürüten Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Elde edilen bilgiler sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri durdurdukları araçta, 4 bin 280 adet uyuşturucu (Ekstacy) hap ve 48 bin kullanımlık A4 Sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarıyla uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli T.T. isimli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceği yönünde alınan bilgilerin üzerine jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti.Şüpheli şahsın kullandığı araç Kepez ilçesinde durdurularak yapılan aramada; 4 bin 280 adet uyuşturucu (Ekstacy) hap ve 48 bin kullanımlık A4 Sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamanın sonunda vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.