Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama | Video

Antalya'da narkotim ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da alınan istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu madde olduğunu belirledi. İzinlerin alınmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, otomobilde 1 kilo 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Otomobilde bulunan E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.