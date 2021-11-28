Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:43
03:52
01:58
Bursa’da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü | Video 28.11.2021 | 12:43
02:54
04:02
Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu | Video 28.11.2021 | 11:54
02:50
01:58
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı | Video 28.11.2021 | 11:32
01:07
Artvin'de park halindeki otomobil, alev alev yandı | Video 28.11.2021 | 11:00
00:39
Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video 28.11.2021 | 11:22
04:28
Erzincan’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı | Video 28.11.2021 | 11:13
02:28
05:55
Taksim'de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada | Video 28.11.2021 | 10:57
03:11
Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video 28.11.2021 | 10:57
00:17
Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video 28.11.2021 | 10:39
04:00
Esenyurt'ta kurnaz hırsızın oyunu! Hem şapkayı hem parayı aldı | Video 28.11.2021 | 10:17
02:34
Fren yerine gaza bastı; kaldırımdaki kişi ölümden döndü | Video 28.11.2021 | 10:19
02:00
Bakırköy'de şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi | Video 28.11.2021 | 10:20
04:35
Göç edemeyen leylekler 'düşkün leylekler evi'nde misafir ediliyor | Video 28.11.2021 | 10:21
00:32
Erzincan'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var | Video 28.11.2021 | 10:31
Antalya'da sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak yağmur Aksu ve Serik ilçelerinde etkili oldu. Seraların ve ekili arazilerin suyla dolduğu bölgede üreteciler selarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.
Seril ilçesine bağlı Çandır Mahallesinde biber serası suyla dolan Sırrı Can (25) isimli üretici bölgede taşan dereler sebebiyle 15 yıldır sel problemi yaşadıklarını ve sağanakta seralarının zarar gördüğünü söyledi. Seradaki ürünlerinin telef olduğunu ve binbir güçlükle büyüttükleri biberlerin hasat edemeyeceğini söyleyen Sırrı Can " Yağmur yağdı elimizden gelen bişey yok Cenab-ı Allah'ın takdiri. Bu su 10 günde ancak temizlenir, biberler sudan dolayı kesilecek bu sezon yine hüsran" dedi. Su basan ahırlarını da gösteren Sırrı Can, zemini yarım metre kadar suyla dolan ahırdaki hayvanlarını balkona çıkartacağını, çok aşırı yağışlarda evlerinin ikinci katına kadar çıkardıklarını kaydetti ve derelerin ıslahıyla ilgili destek istedi.
Çandır mahallesinde akili açık arazilerde de durum farklı olmadı. Taşan deler sebebiyle yollar tarlalarla birleşirken, yolu kullanan araçlar da tenlikele aldırmadan yollarına devam etmek orunda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli yağışlara dikkat çekilerek, "Merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Aksu, Manavgat, İbradı) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapılmıştı.