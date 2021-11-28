Video Yaşam Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu | Video
Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu | Video

Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu | Video

28.11.2021 | 11:54

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Antalya'da sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak yağmur Aksu ve Serik ilçelerinde etkili oldu. Seraların ve ekili arazilerin suyla dolduğu bölgede üreteciler selarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.

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Seril ilçesine bağlı Çandır Mahallesinde biber serası suyla dolan Sırrı Can (25) isimli üretici bölgede taşan dereler sebebiyle 15 yıldır sel problemi yaşadıklarını ve sağanakta seralarının zarar gördüğünü söyledi. Seradaki ürünlerinin telef olduğunu ve binbir güçlükle büyüttükleri biberlerin hasat edemeyeceğini söyleyen Sırrı Can " Yağmur yağdı elimizden gelen bişey yok Cenab-ı Allah'ın takdiri. Bu su 10 günde ancak temizlenir, biberler sudan dolayı kesilecek bu sezon yine hüsran" dedi. Su basan ahırlarını da gösteren Sırrı Can, zemini yarım metre kadar suyla dolan ahırdaki hayvanlarını balkona çıkartacağını, çok aşırı yağışlarda evlerinin ikinci katına kadar çıkardıklarını kaydetti ve derelerin ıslahıyla ilgili destek istedi.
Çandır mahallesinde akili açık arazilerde de durum farklı olmadı. Taşan deler sebebiyle yollar tarlalarla birleşirken, yolu kullanan araçlar da tenlikele aldırmadan yollarına devam etmek orunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli yağışlara dikkat çekilerek, "Merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Aksu, Manavgat, İbradı) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapılmıştı.

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