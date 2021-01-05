Video Yaşam Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video

Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video

Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video
05.01.2021 | 17:22

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Antalya'da yağmurdan ıslanan bir sokak köpeği, Kepez Kaymakamlığı hizmet binası giriş noktasına sığındı. Islanmış köpeği gören polisler, hayvanı elleriyle beslemeye çalıştı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı ve son 24 saatte metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Antalya kent merkezinde sokakta yaşayan köpekler de sığınacak yer aradı. Sokakta ıslanan bir sokak köpeği, Kepez Kaymakamlığı binasına sığındı. Bina girişinde x-Ray cihazının bulunduğu kontrol noktasına kadar gelen ve oturan köpeğe polisler ilgi gösterdi. Görevli bir polis elindeki yiyeceği köpekle paylaşıp, Hadi oğlu, hadi oğlum diyerek yedirmeye çalıştı. Bir vatandaş o anları, Rahatsız mı, üşümüş mü Veteriner mi çağırsak diyerek görüntüledi. Polisin çabası da kameralara yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, Kepez Kaymakamlığı'nda kontrol noktasına gelen sokak hayvanına polisin gösterdiği merhamet ve şefkat. Dünyanın en merhametli polisi ve askeri Türk polisi ve askeridir notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

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