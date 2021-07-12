Video Yaşam Antalya'da yanan otomobilde can pazarı

Antalya'da yanan otomobilde can pazarı

Antalya'da yanan otomobilde can pazarı
12.07.2021 | 15:43

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Antalya'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü kurtarılırken, yangın tüpleri ile seferber olan semt sakinlerinin çabası, otomobilin kül olmasını engelleyemedi. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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Antalya'da dün gece Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobili yol kenarına çekip araçtan çıkmaya çalışırken alevler büyüdü. Çevre sakinleri ve yoldan geçen otomobil sürücüleri yangın tüpleri ile hemen yardıma koştu. Kimliği belirlenemeyen sürücü araçtan çıkmaya çalışırken, çevreden yardıma koşanların, "Şu an içinde insan var. Kurtarmaya çalışıyoruz" sözleri o anı görüntüleyenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan araçla geçen başka bir sürücü ise "Adamı alın ağabey, adam yanıyor" diye bağırdı. Çevredekilerin çabasıyla sürücü kurtarıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelip alev alev yanan otomobili söndürdü. Vatandaşların yanan otomobilin sürücüsünü kurtarma çabası ve can pazarı, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin neden yandığı araştırılıyor.

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