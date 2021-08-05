Antalya'da yangın söndürme ekiplerine sırtında yiyecek taşıyan yaşlı kadın kamerada

Antalya Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yakınlarında 4 gündür yoğunlaşan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yoğun müdahele başlatıldı. Murtiçi'nde yaşlı bir kadında de alevlerle mücadele eden ekiplere sırtındaki çanta ile su, ekmek taşıdı.

Ormana ait yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterler de eşlik etti. Altına suyu taşıması için bambi monte edilen askeri helikopterlerin yangında ilk kez görev aldığı görüldü. Vatandaşlar, su atışı yapan pilotları alkışlayarak selamladı. Bölgede söndürülen fakat soğutma çalışmalarının devam ettiği noktalarda ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar devreye girdi. Bölgede ormancılar tarafından farklı noktalara sirayet etmemesi için tampon bölge açma çalışmaları yapılıyor. Hizar motorlarıyla kesilen ağaçlar, alevlerin olduğu yöne doğru devrilerek ateşin önü kesilmeye çalışılıyor.



ORMAN EKİPLERİNE SIRTINDA ERZAK TAŞIDI

Antalya'nın Akseki ilçesinin farklı noktalarında devam eden orman yangınında yöre halkı alevlerin söndürülmesi için seferber olurken, kadınlarda ekiplere sırtlarında erzak taşıyor. Murtiçi'nde yaşlı bir kadında de alevlerle mücadele eden ekiplere sırtındaki çanta ile su, ekmek taşıdı. Kadının yaşına rağmen dik yamaçta yorgunluğa dahi aldırış etmeden gidişi, bölgede görev alan bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.