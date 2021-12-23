Antalya’da yeni yıl öncesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video

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Antalya Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi Muratpaşa ilçesinde bir depoya düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay ile ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu maddelerin, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; A.D. ve Ü.D. isimli şahısların temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesinde bulunan ikamette depoladıkları ve piyasaya sürecekleri ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bahse konu adrese operasyon düzenledi. 21 Aralık Salı günü gerçekleştirilen operasyonda A.D. ve Ü.D. isimli şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramada daralı 20 kilo 240 gram Skunk Esrar, daralı 755 gram Toz Esrar maddesi ile 1 adet Hassas Terazi ile ele geçirildi.
Şüpheli A.D. ve Ü.D. isimli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama' suçundan işlem yapıldı. Olay ile ilgili adli işlemler devam ediyor.