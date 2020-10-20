Video Yaşam Antalya’da yunuslar tekneye böyle eşlik etti | Video

Antalya’da yunuslar tekneye böyle eşlik etti | Video

Antalya’da yunuslar tekneye böyle eşlik etti | Video
20.10.2020 | 18:19

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Antalya körfezi açıklarında tatilcilerin tekneyle çıktığı tur esnasında 2 tane yunus tekneye eşlik etmeye başladı.Yunusların tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu.

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Antalya körfezi açıklarında tatilcilerin tekneyle çıktığı tur esnasında 2 tane yunus tekneye eşlik etmeye başladı.Yunusların tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu.

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