Video Yaşam Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video
Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video

Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video

05.06.2024 | 16:00

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 noktaya düzenlenen şafak operasyonu ile internet üzerinden uyuşturucu satışı ve sevk eden 99 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından diğer illerden kente uyuşturucu sevkiyatı yapan ve bunları internet üzerinden satan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Sabah erken saatlerde Muratpaşa ve Kepez'de belirlenen 32 adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ve Özel Harekat timlerince baskın düzenlendi.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ
44 ekip, 233 personel ve 3 narkotik madde arama köpeğinin yanı sıra helikopter desteği ile yapılan şafak operasyonunda 17 kilogram çeşitli türlerde narkotik madde, 960 adet sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 922 adet yaklaşık 1.334.186 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4), 84 kök kenevir bitkisi, 19 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ile fişekler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro ele geçirildi.

TOPLAM 99 KİŞİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında; 48 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak, 36 şahıs hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak, 12 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımını Kolaylaştırmak, Özendirmek, 3 şahıs hakkında 2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek (İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek) suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan aramalarda bir şahsın üzerinden 'Sahte Polis Basın Kartı' ele geçirildi ve şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video 01:29
Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video 05.06.2024 | 16:00
Evde çıkan yangında 2’si bebek 4 kişi dumandan etkilendi | Video 02:15
Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi | Video 05.06.2024 | 15:41
Gemi kaptanından Girit Adası’nda hayati müdahale | Video 04:59
Gemi kaptanından Girit Adası'nda hayati müdahale | Video 05.06.2024 | 15:43
Motosikletli Sümeyye kazada öldü! O anlar kamerada | Video 00:45
Motosikletli Sümeyye kazada öldü! O anlar kamerada | Video 05.06.2024 | 15:44
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu | Video 07:19
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu | Video 05.06.2024 | 10:36
İstanbul sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı, dolandırıcı kısa sürede yakalandı | Video 01:18
İstanbul sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı, dolandırıcı kısa sürede yakalandı | Video 05.06.2024 | 15:01
Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video 00:16
Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video 05.06.2024 | 14:41
Diyarbakır’da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı | Video 00:24
Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı | Video 05.06.2024 | 14:13
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı | Video 02:41
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı | Video 05.06.2024 | 13:37
Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti! | Video 05:01
Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti! | Video 05.06.2024 | 13:35
Sultangazi’de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Havaya rastgele ateş etti: 2 yaralı | Video 01:57
Sultangazi'de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Havaya rastgele ateş etti: 2 yaralı | Video 05.06.2024 | 12:19
Kocaeli’deki feci kazadan acı haber geldi: 2 ölü | Video 00:59
Kocaeli'deki feci kazadan acı haber geldi: 2 ölü | Video 05.06.2024 | 12:15
Düğüne 6 ay kala eşini öldürmüştü: İlk ifadeleri kan dondurdu | Video 04:04
Düğüne 6 ay kala eşini öldürmüştü: İlk ifadeleri kan dondurdu | Video 05.06.2024 | 10:38
Uyuşturucu, hassas burun Daxo’ya takıldı | Video 01:12
Uyuşturucu, hassas burun Daxo’ya takıldı | Video 05.06.2024 | 12:34
İHH’dan vekâletle kurban kesimi hakkında video: 5 Soruda Kurban 03:59
İHH’dan vekâletle kurban kesimi hakkında video: 5 Soruda Kurban 05.06.2024 | 12:33
Feci kaza kamerada... Malatya’da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 02:04
Feci kaza kamerada... Malatya'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.06.2024 | 11:48
Böylesini görmediniz! 53 milyondan fazla izlendi: Görenleri dehşete düşüren o balık... | Video 00:21
Böylesini görmediniz! 53 milyondan fazla izlendi: "Görenleri dehşete düşüren o balık..." | Video 05.06.2024 | 10:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Haziran 2024 Çarşamba atv izle! | Video 04:15
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Haziran 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05.06.2024 | 10:57
Ümraniye’de motokuryenin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada | Video 00:33
Ümraniye'de motokuryenin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada | Video 05.06.2024 | 10:32
Genç kadını öldüren maganda Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı | Video 02:40
Genç kadını öldüren maganda Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı | Video 05.06.2024 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA