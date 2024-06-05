Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 noktaya düzenlenen şafak operasyonu ile internet üzerinden uyuşturucu satışı ve sevk eden 99 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ
44 ekip, 233 personel ve 3 narkotik madde arama köpeğinin yanı sıra helikopter desteği ile yapılan şafak operasyonunda 17 kilogram çeşitli türlerde narkotik madde, 960 adet sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 922 adet yaklaşık 1.334.186 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4), 84 kök kenevir bitkisi, 19 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ile fişekler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro ele geçirildi.
TOPLAM 99 KİŞİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında; 48 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak, 36 şahıs hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak, 12 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımını Kolaylaştırmak, Özendirmek, 3 şahıs hakkında 2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek (İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek) suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan aramalarda bir şahsın üzerinden 'Sahte Polis Basın Kartı' ele geçirildi ve şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.
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