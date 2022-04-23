Video Yaşam Antalya'daki demir sopalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Önce sözle taciz edip...
Antalya'daki demir sopalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Önce sözle taciz edip...

Antalya'daki demir sopalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Önce sözle taciz edip...

23.04.2022 | 11:59

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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm merkezi Belek'te sabah iş yerini açmaya giden aileye, uzun süredir aileyi tehdit ettikleri ileri sürülen iki kişi tarafından yumruklu ve demir sopalı saldırı düzenlendi. Olayda işyerinin yan sokağına çekilen 20 yaşındaki genç hastanelik oldu. Olaya şahit olan anne saldırganlara engel olmaya çalıştı ancak başaramadı. Aile şüphelilerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

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