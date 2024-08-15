Antalya’dan İstanbul’a tatile gelen aileye hırsızlık şoku: Araçtan telefonu çalıp kayıplara karıştı | Video
Antalya’dan İstanbul’a tatile gelen bir aile, otelden ayrılıp eşyalarını yerleştirdikleri sırada hırsızlık şoku yaşadı. Ailenin dalgınlığından faydalanıp, çanta içerisindeki telefonu çalan hırsız ve çaldığı telefonu sattığı iş yeri sahibi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TELEFONU SATIN ALAN İŞ YERİ SAHİBİ VE HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI
Bir süre sonra telefonlarının araçta olmadığını fark eden aile, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yürütülen çalışmalarla beraber kimliği tespit edilen hırsızlardan S.C., kıskıvrak yakalandı. Çalışmalarına devam eden ekipler, şüphelinin çaldığı telefonu Fatih'te bulunan ve A.Y. isimli şahsa ait bir iş yerine sattığını tespit ederek iş yeri sahibini de gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekiplerce şüphelilerin yapılan sorgulamasında, şüphelinin 4 adet hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'açıktan hırsızlık' ve 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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