Video Yaşam Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde karpostallık görüntü | Video
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde karpostallık görüntü | Video

Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde karpostallık görüntü | Video

14.12.2021 | 16:16

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Antalya’da kendisine hayran bırakan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'de drone ile çekilen gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Güneşin batmasıyla birlikte bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise izleyenleri mest etti.

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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, drone ile farklı açılardan görüntülendi. Görüntülerde geçtiğimiz günlerde yağmur sularının akması ile kahverengiye dönen denizin kendi rengini tekrar aldığı gözlendi. Güneşin batmasıyla birlikte bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kuş bakışı görüntülenen sahilde, gün batımı ile birlikte denize girenler ve yürüyüşe çıkaranlar da kameraya yansıdı. Drone ile hızlandırılarak çekilen görüntüler izleyenleri mest etti.

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