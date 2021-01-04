Video Yaşam Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere meydan okuyor

Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere meydan okuyor

Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere meydan okuyor
04.01.2021 | 16:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

El çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheliyi dövmeleri ele verdi | Video 01:22
El çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheliyi dövmeleri ele verdi | Video 04.01.2021 | 17:18
Gaziantep'te yürek yakan facia! İşten dönen baba evde, karısı ve 2 aylık bebeğinin cesedini buldu | Video 00:55
Gaziantep'te yürek yakan facia! İşten dönen baba evde, karısı ve 2 aylık bebeğinin cesedini buldu | Video 04.01.2021 | 17:16
Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:32
Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 04.01.2021 | 16:53
Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere meydan okuyor 06:35
Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere meydan okuyor 04.01.2021 | 16:32
Karabük'te para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:32
Karabük'te para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 04.01.2021 | 16:35
Son dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den duruşma sonrası zehir zemberek açıklamalar | Video 01:40
Son dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den duruşma sonrası zehir zemberek açıklamalar | Video 04.01.2021 | 15:48
SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası ve avukatı Rezan Epözdemir'den duruşma sonrası flaş açıklamalar | Video 02:10
SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası ve avukatı Rezan Epözdemir'den duruşma sonrası flaş açıklamalar | Video 04.01.2021 | 15:41
Kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza | Video 01:28
Kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza | Video 04.01.2021 | 15:42
SON DAKİKA! Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme! Pınar Gültekin'in babasından hakime... | Video 01:24
SON DAKİKA! Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme! Pınar Gültekin'in babasından hakime... | Video 04.01.2021 | 15:28
Son dakika! 2021 yılı memur, emekli, polis, hemşire, öğretmen, avukat en düşük maaşları belli oldu | Video 01:47
Son dakika! 2021 yılı memur, emekli, polis, hemşire, öğretmen, avukat en düşük maaşları belli oldu | Video 04.01.2021 | 15:22
Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video 01:11
Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video 04.01.2021 | 15:12
Başıboş at trafiği birbirine kattı | Video 01:36
Başıboş at trafiği birbirine kattı | Video 04.01.2021 | 14:55
Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler Araca zarar verip başını... dedi | Video 06:52
Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler "Araca zarar verip başını..." dedi | Video 04.01.2021 | 14:07
Sultangazi'de mucize kurtuluş: Şans eseri ölümden böyle döndü | Video 00:42
Sultangazi'de mucize kurtuluş: Şans eseri ölümden böyle döndü | Video 04.01.2021 | 14:30
Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç: Şanssız kız diye çekin | Video 02:30
Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç: Şanssız kız diye çekin | Video 04.01.2021 | 14:31
Son dakika! Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayeti davasında Avukat Epözdemir'den flaş bilirkişi raporu açıklaması | Video 05:05
Son dakika! Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayeti davasında Avukat Epözdemir'den flaş bilirkişi raporu açıklaması | Video 04.01.2021 | 13:58
Son dakika! Kırşehir'de cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:07
Son dakika! Kırşehir'de cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.01.2021 | 13:21
İstanbul Silivri'de eski koca dehşeti! Kayınvalide ve kayınbiradere silahlı saldırı | Video 01:31
İstanbul Silivri'de eski koca dehşeti! Kayınvalide ve kayınbiradere silahlı saldırı | Video 04.01.2021 | 12:48
İstanbul Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı | Video 01:31
İstanbul Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı | Video 04.01.2021 | 12:39
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 06:04
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:46

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir spor salonunda haftanın 3 günü boks yapan 74 yaşındaki yaşlı kadın boksörlere meydan okuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Parkinson hastası Naciye Van der Straeten, 3 yıldır haftanın 3 günü ara vermeden boks yapıyor. 74 yaşındaki Der Straeten, 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığı ile boks yaparak savaştığını söyledi. Tüm parkinson hastalarına boks yapmayı tavsiye eden Naciye Van Der Straeten, parkinson hastalığının neden olduğu birçok sorunun boks ile ortadan kalktığını söylüyor.


"İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu "
İlaç tedavisinin tek başına parkinson hastalığına yetmediğini bu sebeple boks yaptığını söyleyen Türk asıllı Brüksel doğumlu Naciye Van Der Straeten, "40 senedir Türkiye'deyim. 10 senedir Parkinson hastasıyım 6 yıldır ilaç tedavisi görüyorum. İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu, internetten ne yapabileceğimize baktım. Boksun parkinsona çok faydalı olduğunu gördük. Çok faydalı çünkü sesli bir spor. Parkinsonda ses olması çok önemli. El ve ayak koordinasyonu da çok önemli. Yürüyüş bandına çıkıyorum, top sektiriyorum. Çünkü kalp atışımın yüksek olması lazım. Terlemem lazım. O zaman parkinsonluların beyinde yaşadığı eksikliği tamamlamış oluyorsunuz" dedi.


"74 yaşındayım 3 seneye yakın boks yapıyorum"
74 yaşında olduğunu ve 3 senedir boks yaptığını söyleyen Naciye Van Der Straeten, "74 yaşındayım 3 seneye yakın boks yapıyorum. Boks yapınca kendimi daha iyi hissediyorum, mutlu oluyorum. Boks yapacağım sabahlar kendimi motive ediyorum o hareketlilik bana çok iyi geliyor. Parkinson hastalarına boks yapmayı tavsiye ediyorum. Türkiye de yaş itibari ile olarak boks yapan tek Parkinson hastasının kendim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


"Antrenmana gelmesi için yağmur, çamur, kar fark etmiyor"
Yaşlı kadının antrenmana gelmesi için hava durumunun fark etmediğini söyleyen antrenör Ali Saygılı, "Naciye teyzeyi ben çalıştırıyorum. Yaklaşık 3 yıldır burada boks yapıyor. Haftanın 3 günü 2 saat antrenman yapıyor. Antrenmana gelmesi için yağmur, çamur, kar fark etmiyor. Hiç kaçırmıyor antrenmanlarını. Doktor kontrolünde geliyor. 65 yaş üstü için sağlık ocağından aldığı onaylı kağıt ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabii olmuyor. Sağlık için olduğundan dolayı Naciye teyzeye izin verildi" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA