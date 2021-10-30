Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü

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Antalya'da bulunan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü. Yoğun bir şekilde yağan kar yağışı, vatandaşları sevince boğdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya'da mevsimin ilk karı düştü. Kemer İlçesi'nde kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine düşen kar yağışı bölge halkında sevince neden oldu. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman devam etti. Karın yerde tutmadığı görüldü. O anları cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaşlar, sevinçlerini sosyal medyada paylaştı.