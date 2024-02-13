Antalya'yı sel aldı! İşte felaketin boyutu | Video

Antalya'da dün akşam başlayan sağanak yağış, adeta afete yol açtı. Sel sularına teslim olan Antalya'da yıldırım düşme anları kameralara böyle yansıdı. Antalya'nın son durumu ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.