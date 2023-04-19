Antik kent cinayetinin katil zanlısı tutuklandı | Video
Afyonkarahisar’daki Amorium Antik Kenti’ndeki güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmada mesai arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ADLİYEYE YÜZÜ SARGILI ŞEKİLDE SEVK EDİLDİ
Açılan ateş sırasında R.S.'nin de yüzünden yaralandığı belirtildi. Olayın ardından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evine kaçan R.S., Emirdağ ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlene takip sonrası yakalandı. Şahıs daha sonra ekipler tarafından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan R.S., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, R.S.'nin adliyeden çıkarılırken yüzünün sarkılı olması ise dikkatlerden kaçmadı.
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