Antika dükkanındaki soygun kamerada | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde antikacı dükkanına giren hırsız, bir jeneratör ile 2 antika kılıcı çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarında yansıdı.
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