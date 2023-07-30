Video Yaşam Antika dükkanındaki soygun kamerada | Video
Antika dükkanındaki soygun kamerada | Video

Antika dükkanındaki soygun kamerada | Video

30.07.2023 | 14:55

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde antikacı dükkanına giren hırsız, bir jeneratör ile 2 antika kılıcı çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarında yansıdı.

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Olay, gece geç saatlerde Siverek ispahi pazarında meydana geldi. Saniye saniye görüntülere yansıyan hırsızlık olayında, yüzünü bez parçasıyla kapatan bir kişi pazarın üst kısımlarından ortadaki direk yardımıyla ispahi pazarına indiği görülüyor. Elinin yetiştiği tüm güvenlik kameralarına çorap giydiren hırsız, yine de kameralara yakalanmaktan kurtulamıyor. Hırsız rahat tavırlarıyla pazarda dolaştığı görülürken, pazardan 2 antika kılıç ile bir jeneratör çalarak izini kaybettiriyor. Hırsızlık anı pazardaki zarar görmeyen güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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