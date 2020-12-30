Video Yaşam Antikacıyı öldüren zanlı yakalandı! "Aramızda husumet vardı" | Video

Antikacıyı öldüren zanlı yakalandı! "Aramızda husumet vardı" | Video

Antikacıyı öldüren zanlı yakalandı!
30.12.2020 | 15:01

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Beyoğlu'nda işyerinden çıkan Antikacı Sefer Zafer Yılmaz’ı uzun bir bıçakla öldüren ve bir çok suçtan kaydı bulunan Umut S. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevkedildi. Umut S.’nin alınan ifadesinde daha önceden bir husumetlerinin bulunduğunu söylediği kaydedildi.

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Beyoğlunda işyerinden çıkan Antikacı Sefer Zafer Yılmaz'ı uzun bir bıçakla öldüren ve bir çok suçtan kaydı bulunan Umut S. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevkedildi. Umut S.'nin alınan ifadesinde daha önceden bir husumetlerinin bulunduğunu söylediği kaydedildi.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen kavgada 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposundan çıktığı sırada Umut S.'nin bıçaklı saldırısına uğrayıp boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan antikacı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra antikacıyı öldürüp kaçan ve bir çok suçtan kaydı bulunan Umut S. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri cep telefonu görüntülerinden zanlının eşkalini tespit etti. Kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganı olaydan birkaç saat sonra olayda kullandığı sopa ve bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.Cinayet olayından sonra yakalanan Umut S. Alınan ifadesinde antikacı ile aralarında 10 gün önceden bir husumet olduğunu ve kavga sırasında bıçakladığını söylediği öğrenildi.
İfadesi tamamlanan Umut S. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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