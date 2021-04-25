Anzaklar şafak töreniyle anıldı | Video

Çanakkale'de Anzak Çıkarması'nın 106'ncı yıl dönümünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımcıyla Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi. Sağanak yağmur altında gerçekleşen törende, 106 yıl önce hayatını kaybeden Anzak askerleri anıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda, Anzak Çıkarması'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle şafak çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Anzak torunları törene katılmadı. Tören, resmi ve üst düzey katılımcıların yer aldığı yaklaşık 50 kişilik katılımcıyla yapıldı.Törene, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle basın mensuplarının da töreni uzaktan takip etmesine izin verildi.

Sağanak yağmur altında gerçekleşen şafak çelenk koyma töreni saat 05.30'da başladı. Tören sunumunu Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell yaptı. Daha sonra Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton birer konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Yarbay Anıl Aksoy da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu.

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda çelenkleri tören alanındaki 'Anzak' yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Savaşta hayatını kaybeden askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı ve Avustralya ile Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasıyla sona erdi.