Video Yaşam Apartman dairelerinden hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video
Apartman dairelerinden hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video

Apartman dairelerinden hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video

20.03.2023 | 13:30

Gaziantep'te bir apartmanın 3 farklı dairesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir apartmanın 3 farklı dairesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde apartmanın 3 farklı dairesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.C.U. ve O.İ. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan A.C.U. ve O.İ. isimli 2 şüpheli yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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