Video Yaşam Apartman dairesinde korkutan yangın
Apartman dairesinde korkutan yangın

Apartman dairesinde korkutan yangın

17.08.2024 | 10:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde apartman dairesinde mutfakta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

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