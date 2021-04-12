Apartman dairesini kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza | Video

Kırıkkale'de korona virüs kurallarını ihlal ederek apartman dairesini kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs kurallarını ihlal ederek apartman dairesinde toplanan 20 kişi, kumar oynarken tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın yaptı. Burada toplanan 20 kişiye maske, mesafe ve kısıtlama kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 250'şer liradan toplam da 125 bin lira idari para cezası uyguladı. Polis, kişilerin kimlik kontrolünü yaparak GBT'sini sorgulandı. Ev sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.