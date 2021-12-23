Apartman sakinlerinden hırsızlara suçüstü! Sopalarla kovaladılar yakalayıp polise teslim ettiler | Video

Esenyurt’ta bir binaya giren iki hırsız 40 bin liralık inşaat malzemesini çaldığı esnada apartman sakinlerine yakalandı. Sopalarla hırsız kovalayan vatandaşlar, bir kişiyi yakalayıp polise teslim ederken diğer hırsız kayıplara karıştı.

Olay, dün öğle saatlerinde Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile bir binanın çevresinde gezen iki kişi, vatandaşların dikkatini çekti. Yaklaşık yarım saat bina çevresinde dolaşan iki şüphelinin bir süre sonra binaya girdiği görüldü. Apartman sakinlerinin ziline basarak durumdan haberi olmaları sağlandı. Sopalarla apartmanda hırsız arayan vatandaşlar, şüphelilerin zemin katta bulunan depoda olduğunu fark etti. Suçüstü yapan vatandaşlar, iki hırsızdan birini yakalarken diğeri bir miktar malzeme ile arka kapıdan kaçtı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yakalanan hırsız işlemleri için polis merkezine götürüldü.

"BİRİNİ YAKALADIK DİĞERİ KAÇTI"

Bir saat boyunca bir motosiklet gelip kapının önünde bekledi. 4 kişilerdi ancak ikisinin içeriye girdiğini gördüm. Ben ve amcam aşağıya inip ana kapıyı kapattık. Birisini içerde yakaladık diğeri ise biraz malzeme alarak kaçmış. Sonra polis ekiplerini arayarak teslim ettik.