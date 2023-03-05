Apartmana bina sakini gibi girdi, 100 bin liralık hırsızlık yaptı | Video 05.03.2023 | 16:31 Eyüpsultan'da bir evin otoparkına bina sakini gibi giren hırsız otoparkta bulunan 100 bin liralık otomobil jantı ile matkap çaldı. Rahat hareketleri ile dikkat çeken hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir apartmana giren hırsız, otoparka inerek içerde duvara dayalı olarak bulunan jantları ve dolap içindeki matkabı çaldı. Daha sonra jantların ve matkabın çalındığını fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsız şüphelisini yakalamak için çalışmalara başladı.

"ÇALINAN JANTLARLA BİRLİKTE 100 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

Apartman Yöneticisi Turgay Dilek, "Perşembe günü 7-8 aralarında olay meydana geldi. Otoparkımızda 20 - 25 dakika geziyor. Poşet arıyor. Daha sonra poşete benim matkapları alıyor. Buradan gelip jantı alıyor. Buradan yukarı çıkıyor. Benim çalıştığım sitenin önünden aşağı gidiyor. Çalınan jantlarla birlikte 100 bin liralık zararımız var. Çalınan jantlar spor arabanın jantlarıydı. Onlar iyi olan paslanmaz ve çelik janttı. Benimde matkaplarım vardı. Matkaplarda evde kullandığım matkaplardı. Bize bu şekilde zarar verdi. Karakola da bildirdik. Polislerimizde ilgileniyor" dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsız şüphelisi binadan çıkan kiracının arkasından içeri giriyor. Daha sonra otoparka yönelen hırsız şüphelisi, otoparkta poşet arıyor. Poşet aradıktan sonra matkapları çalan hırsız daha sonra duvar dibinde bulunan jantları çaldığı görülüyor. Polis ekiplerinin yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışmaları devam ediyor.