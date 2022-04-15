Apartmana giren şahıs, dairenin önündeki ayakkabıları çaldı! O anlar kamerada | Video

Batman Gap Mahallesi’nde bir apartmana giren şahıs, dairenin önündeki ayakkabılar çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Batman Gap Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıs, bir apartmana girerek dairenin önünde duran bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.