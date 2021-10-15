Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğundaki yangını gören bina sakini bir kadın sinir krizi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören bina sakini bir kadın sinir krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemleri aldı. Sinir krizi geçiren kadın da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.